Северная звезда. Сезон 1. Серия 2
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Северная звезда
1-й сезон
2-я серия
2020, Северная звезда. Сезон 1. Серия 2
Детектив, Триллер18+
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Северная звезда (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

При задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая — ведущая телеканала Маргарита Сметанина. Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает Станислава к 4,5 годам в колонии общего режима. Во время этапирования в колонию для «бывших сотрудников» Ракитин с ужасом узнает, что кто-то поменял ему документы и теперь он на пути в «Северную звезду», одну из самых страшных колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Начальник колонии говорит Ракитину, что ему придётся остаться там до тех пор, пока он не найдёт среди заключенных таинственного убийцу.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Северная звезда»