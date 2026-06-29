При задержании преступника майор полиции Станислав Ракитин был вынужден применить табельное оружие. К несчастью, от выстрела майора пострадала случайная прохожая — ведущая телеканала Маргарита Сметанина. Против Ракитина возбудили уголовное дело и уволили из полиции. Сам Ракитин и его друзья надеются, что он получит условный срок. Но неожиданно суд приговаривает Станислава к 4,5 годам в колонии общего режима. Во время этапирования в колонию для «бывших сотрудников» Ракитин с ужасом узнает, что кто-то поменял ему документы и теперь он на пути в «Северную звезду», одну из самых страшных колоний, где содержатся исключительно убийцы, маньяки и прочие отбросы общества. Начальник колонии говорит Ракитину, что ему придётся остаться там до тех пор, пока он не найдёт среди заключенных таинственного убийцу.

