Серебряный бор. Сезон 1. Серия 3
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Серебряный бор
1-й сезон
3-я серия
9.32017, Серебряный бор. Сезон 1. Серия 3
Мелодрамы, Семейные18+
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Серебряный бор (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Время действия — 80-е годы ХХ века. В центре сюжета — большая дружная семья Архиповых: отец Иван Архипов — генерал милиции; мать Татьяна Михайловна — редактор «Литературной газеты»; дети Павел, Алексей и Костя родились будто бы с золотой ложкой во рту. Но бурная жизнь на сломе эпох, кажется, уже не оставляет шансов на семейную гармонию.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Серебряный бор»

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