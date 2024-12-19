Серебряный бор. Сезон 1. Серия 18
Wink
Сериалы
Серебряный бор
1-й сезон
18-я серия
9.32017, Серебряный бор. Сезон 1. Серия 18
Мелодрама, Семейный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Серебряный бор (сериал, 2017) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Время действия — 80-е годы ХХ века. В центре сюжета — большая дружная семья Архиповых: отец Иван Архипов — генерал милиции; мать Татьяна Михайловна — редактор «Литературной газеты»; дети Павел, Алексей и Костя родились будто бы с золотой ложкой во рту. Но бурная жизнь на сломе эпох, кажется, уже не оставляет шансов на семейную гармонию.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Серебряный бор»