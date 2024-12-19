Серебряный бор (сериал, 2017) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Время действия — 80-е годы ХХ века. В центре сюжета — большая дружная семья Архиповых: отец Иван Архипов — генерал милиции; мать Татьяна Михайловна — редактор «Литературной газеты»; дети Павел, Алексей и Костя родились будто бы с золотой ложкой во рту. Но бурная жизнь на сломе эпох, кажется, уже не оставляет шансов на семейную гармонию.

