Серебряный бор (сериал, 2017) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

2017, Серебряный бор. Сезон 1. Серия 22
Мелодрама, Семейный18+
Серебряный бор (сериал, 2017) сезон 1 серия 22
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 5
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 6
- 18+53 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 7
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 8
- 18+53 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 9
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 10
- 18+53 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 11
- 18+51 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 12
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 13
- 18+53 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 14
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 15
- 18+51 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 16
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 17
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 18
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 19
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 20
- 18+53 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 21
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 22
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 23
- 18+52 мин
Серебряный бор
Сезон 1 Серия 24
О сериале
Время действия — 80-е годы ХХ века. В центре сюжета — большая дружная семья Архиповых: отец Иван Архипов — генерал милиции; мать Татьяна Михайловна — редактор «Литературной газеты»; дети Павел, Алексей и Костя родились будто бы с золотой ложкой во рту. Но бурная жизнь на сломе эпох, кажется, уже не оставляет шансов на семейную гармонию.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- Актриса
Мария
Шукшина
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- МПАктёр
Михаил
Пшеничный
- Актёр
Марк
Богатырев
- НКАктёр
Нил
Кропалов
- Актриса
Алина
Ланина
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ГССценарист
Галина
Сальгарелли
- ЗРСценарист
Зиновий
Ройзман
- ВМПродюсер
Валентина
Михалева
- ЛКПродюсер
Лев
Карахан
- ГСПродюсер
Галина
Семенцова
- ЮАХудожник
Юрий
Алленов
- ВДХудожник
Владимир
Душин
- ТОХудожница
Татьяна
Орлова
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев