Сельский учитель. Сезон 1. Серия 5
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Сельский учитель
1-й сезон
5-я серия

Сельский учитель (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, Сельский учитель. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой учитель вынужден уехать из Москвы и начать работать в сельской школе. Местные по-разному принимают столичного гостя, но историк настроен решительно. Деревенские будни решительно меняют его жизнь.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Сельский учитель»