Сельский учитель (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Молодой учитель вынужден уехать из Москвы и начать работать в сельской школе. Местные по-разному принимают столичного гостя, но историк настроен решительно. Деревенские будни решительно меняют его жизнь.



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