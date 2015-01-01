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Сельский учитель (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2015, Сельский учитель. Сезон 1. Серия 5
Мелодрама16+
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Сезоны и серии
- 16+53 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 1
- 16+53 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 2
- 16+53 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 3
- 16+52 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 4
- 16+52 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 5
- 16+53 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 6
- 16+53 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 7
- 16+53 мин
Сельский учитель
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Молодой учитель вынужден уехать из Москвы и начать работать в сельской школе. Местные по-разному принимают столичного гостя, но историк настроен решительно. Деревенские будни решительно меняют его жизнь.
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Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ППАктриса
Полина
Пилипченко
- Актриса
Люся
Чеботина
- ДААктёр
Давид
Амбарцумян
- Актриса
Ирина
Таранник
- СЕАктёр
Святослав
Егоров
- Актёр
Артем
Семакин
- КБАктриса
Кристина
Борейко
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- ИШАктриса
Ирина
Шиленко
- Актёр
Илья
Малаков
- Сценарист
Кира
Худолей
- АЭСценарист
Анастасия
Экарева
- ВСПродюсер
Вадим
Серебренников
- АЗПродюсер
Александр
Зосименко
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин