Секретарша (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Секретарша (сериал, 2017) сезон 1 серия 4
Екатерина Морозова — секретарь главы Следственного Комитета в небольшом городе. Несмотря на скромную должность, она отвечает в СК буквально за все: может разобраться с любыми бумажками или сварить кофе, а может, если нужно, вспомнить детали старого дела или разговорить нелюдимого посетителя. Но главная Катина задача — обеспечивать тыл начальству, и в этом ей нет равных. За 25 лет работы секретарем Катя научилась сглаживать любые конфликты и с легкостью решать любые проблемы. Любые, кроме своих…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
