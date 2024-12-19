Секретарша (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Секретарша. Сезон 1. Серия 4
8.62017, Секретарша. Сезон 1. Серия 4
Драма18+
О сериале

Екатерина Морозова — секретарь главы Следственного Комитета в небольшом городе. Несмотря на скромную должность, она отвечает в СК буквально за все: может разобраться с любыми бумажками или сварить кофе, а может, если нужно, вспомнить детали старого дела или разговорить нелюдимого посетителя. Но главная Катина задача — обеспечивать тыл начальству, и в этом ей нет равных. За 25 лет работы секретарем Катя научилась сглаживать любые конфликты и с легкостью решать любые проблемы. Любые, кроме своих…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.4 КиноПоиск

