Русский перевод. Серия 3
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Русский перевод (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.12006, Русский перевод. Серия 3
Детектив18+

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О сериале

1985 год. Молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский оказывается на практике в Народно-Демократической Республике Йемен, где работает группа советских военных советников, помогающих формировать и обучать йеменскую армию. Прямиком со студенческой скамьи юноша попадает в бурный водоворот событий — настоящая африканская жара, противостояние южан и северян некогда единого йеменского государства, политические распри в самой НДРЙ, вылившиеся в военный переворот, наконец, игры советских спецслужб.

Андрей принимает участие в боевых действиях, становится свидетелем военного переворота и резни в Адене, невольно оказывается в центре истории с пропажей партии оружия, переправляемого советским руководством палестинцам транзитом через Йемен. Но здесь же, в этой раскаленной от солнца стране, Андрей встречает свою любовь и находит верного друга.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Русский перевод»