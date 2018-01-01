Русский перевод (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
1985 год. Молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский оказывается на практике в Народно-Демократической Республике Йемен, где работает группа советских военных советников, помогающих формировать и обучать йеменскую армию. Прямиком со студенческой скамьи юноша попадает в бурный водоворот событий — настоящая африканская жара, противостояние южан и северян некогда единого йеменского государства, политические распри в самой НДРЙ, вылившиеся в военный переворот, наконец, игры советских спецслужб.
Андрей принимает участие в боевых действиях, становится свидетелем военного переворота и резни в Адене, невольно оказывается в центре истории с пропажей партии оружия, переправляемого советским руководством палестинцам транзитом через Йемен. Но здесь же, в этой раскаленной от солнца стране, Андрей встречает свою любовь и находит верного друга.
- АЧРежиссёр
Александр
Черняев
- Актёр
Никита
Зверев
- МЧАктриса
Марина
Черняева
- ПНАктёр
Павел
Новиков
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- Актёр
Сергей
Векслер
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Александр
Пашутин
- РСАктёр
Рамиль
Сабитов
- Актёр
Сергей
Селин
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ДГПродюсер
Дмитрий
Глущенко
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ДТПродюсер
Давид
Ткебучава
- ДВПродюсер
Дмитрий
Воронков
- ААХудожница
Александра
Андреева
- Оператор
Даян
Гайткулов
- ИККомпозитор
Игорь
Корнелюк