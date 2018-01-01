Русский перевод (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

1985 год. Молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский оказывается на практике в Народно-Демократической Республике Йемен, где работает группа советских военных советников, помогающих формировать и обучать йеменскую армию. Прямиком со студенческой скамьи юноша попадает в бурный водоворот событий — настоящая африканская жара, противостояние южан и северян некогда единого йеменского государства, политические распри в самой НДРЙ, вылившиеся в военный переворот, наконец, игры советских спецслужб.



Андрей принимает участие в боевых действиях, становится свидетелем военного переворота и резни в Адене, невольно оказывается в центре истории с пропажей партии оружия, переправляемого советским руководством палестинцам транзитом через Йемен. Но здесь же, в этой раскаленной от солнца стране, Андрей встречает свою любовь и находит верного друга.

