2020, Руммейт. Сезон 1. Серия 7
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Руммейт (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Бизнес-коуч Артем из Владивостока, амбициозная блогерша из Казани Наиля, фитнес-тренер Мага и интеллигентная девушка Варя снимают квартиру в легендарной высотке на Котельнической набережной. Совершенно случайно они становятся обладателями крупной суммы денег, которая сваливается на них практически с неба. К чему это приведет, ведь в Москве ничего не дается просто так?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.1 IMDb
- Режиссёр
Анна
Яновская
- Актриса
Анфиса
Черных
- Актёр
Юрий
Насонов
- Актёр
Арам
Вардеванян
- МГАктриса
Мария
Геращенко
- Актёр
Стивен
Томас Окснер
- Актёр
Азамат
Нигманов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- Актриса
Ольга
Волкова
- ССАктриса
Саша
Спилберг
- ИШСценарист
Иван
Шипнигов
- РССценарист
Роман
Самгин
- Продюсер
Елена
Гликман
- Продюсер
Анна
Яновская
- ИМПродюсер
Ирина
Медведева
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- НДХудожница
Надин
Дей
- ЕГХудожница
Елена
Гвоздева
- КДМонтажёр
Кирилл
Дегтярь
- ШБОператор
Шандор
Беркеши