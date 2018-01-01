Руммейт (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
2020, Руммейт. Сезон 1 8 серий
Комедия18+
О сериале
Любите ситком «Друзья» и молодежные комедии? Тогда оставайтесь на Wink и смотрите прямо сейчас 1 сезон российского сериала «Руммейт»!
В 1 сезоне сериала «Руммейт» вы познакомитесь с бизнес-коучем из Владивостока Артемом, амбициозной красавицей-блогершей из Казани Наилей, фитнес-тренером Магой и интеллигентной девушкой Варей. Задавшись целью покорить столицу, целеустремленные ребята вместе снимают квартиру в центре Москвы и, по обыкновению, сталкиваются с различными трудностями.
К чему приведет совместная жизнь и получится ли у молодых и амбициозных пробиться в столице, узнаем в 1 сезоне сериала «Руммейт». Смотрите яркую российскую комедию в исполнении любимых актеров только на онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.1 IMDb
Режиссёр
Анна
Яновская
Актриса
Анфиса
Черных
Актёр
Юрий
Насонов
Актёр
Арам
Вардеванян
Актриса
Мария
Геращенко
Актёр
Стивен
Томас Окснер
Актёр
Азамат
Нигманов
Актёр
Владимир
Епифанцев
Актёр
Михаил
Полицеймако
Актриса
Ольга
Волкова
Актриса
Саша
Спилберг
Сценарист
Иван
Шипнигов
Сценарист
Роман
Самгин
Продюсер
Елена
Гликман
Продюсер
Анна
Яновская
Продюсер
Ирина
Медведева
Художник
Тимофей
Рябушинский
Художница
Надин
Дей
Художница
Елена
Гвоздева
Монтажёр
Кирилл
Дегтярь
Оператор
Шандор
Беркеши