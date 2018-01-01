Руммейт (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Любите ситком «Друзья» и молодежные комедии? Тогда оставайтесь на Wink и смотрите прямо сейчас 1 сезон российского сериала «Руммейт»!



В 1 сезоне сериала «Руммейт» вы познакомитесь с бизнес-коучем из Владивостока Артемом, амбициозной красавицей-блогершей из Казани Наилей, фитнес-тренером Магой и интеллигентной девушкой Варей. Задавшись целью покорить столицу, целеустремленные ребята вместе снимают квартиру в центре Москвы и, по обыкновению, сталкиваются с различными трудностями.



К чему приведет совместная жизнь и получится ли у молодых и амбициозных пробиться в столице, узнаем в 1 сезоне сериала «Руммейт». Смотрите яркую российскую комедию в исполнении любимых актеров только на онлайн-сервисе Wink!

