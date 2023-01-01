Руммейт (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Молодежная комедия о соседях по съемной квартире, приехавших из разных уголков нашей страны и готовых покорить город мечты.



Бизнес-коуч Артем из Владивостока, амбициозная красавица-блогерша из Казани Наиля, фитнес-тренер Мага и интеллигентная девушка Варя снимают квартиру в легендарной высотке на Котельнической набережной. Совершенно случайно они становятся обладателями крупной суммы денег, которая сваливается на них практически с неба. Но в Москве ничто не дается просто так, и новоиспеченным жителям столицы придется потрудиться, чтобы заработать свое, а помогать им в этом будут соседи по дому: бывшая балерина Елена Сергеевна, влюбленный в русскую культуру британец Хью и простые парни из Средней Азии, делающие ремонт в соседней квартире. Узнаем, как герои справятся с тем самым вопросом, который испортил москвичей.



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