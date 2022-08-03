Руммейт (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бизнес-коуч Артем из Владивостока, амбициозная блогерша из Казани Наиля, фитнес-тренер Мага и интеллигентная девушка Варя снимают квартиру в легендарной высотке на Котельнической набережной. Совершенно случайно они становятся обладателями крупной суммы денег, которая сваливается на них практически с неба. К чему это приведет, ведь в Москве ничего не дается просто так?

