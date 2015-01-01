Родители (2015). Сезон 1. Серия 48
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Родители (2015)
1-й сезон
48-я серия

Родители (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 48 смотреть онлайн

9.42015, Родители (2015). Сезон 1. Серия 48
Комедии, Русские12+

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Сюжет

Главные герои — родители — мама Маша, и папа Саша будут искать подход к старшему сыну — шестнадцатилетнему подростку Тимофею, который вроде бы еще ребенок, но уже так не считает.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родители (2015)»

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