Родина (2015) (сериал, 2015) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.12015, Родина (2015). Серия 12
Драма, Криминал18+
О сериале
Шесть лет назад попав в засаду и потеряв большую часть товарищей, Брагин попадает в плен. Его признают пропавшим без вести. Уезжая в последнюю командировку, Брагин оставил в Москве семью — жену Елену, трехлетнего сына Ивана и девятилетнюю дочь Катю.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
3.8 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- ТТРежиссёр
Тамаш
Тот
- Актёр
Владимир
Машков
- Актриса
Виктория
Исакова
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ВААктёр
Валериу
Андрюцэ
- Актриса
Алиса
Хазанова
- ИИАктёр
Илья
Исаев
- МШСценарист
Михаил
Шульман
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- ПЛПродюсер
Павел
Лунгин
- ОСХудожник
Олег
Смаровский
- МТХудожница
Мария
Турская
- АХХудожник
Александр
Харин
- ТДХудожница
Татьяна
Долматовская
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- ИМОператор
Иван
Мамонов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги