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Родина (2015)
1-й сезон

Родина (2015) (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

9.12015, Родина (2015). Сезон 1 12 серий
Драма, Детектив18+

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О сериале

В ходе спецоперации на Северном Кавказе уничтожен лагерь по подготовке террористов и захвачен бункер, в котором обнаружен изможденный, прикованный к стене, заросший бородой человек. Это майор, Алексей Брагин. Шесть лет назад попав в засаду и потеряв большую часть товарищей, Брагин попадает в плен. Его признают пропавшим без вести. Уезжая в последнюю командировку, Брагин оставил в Москве семью — жену Елену, трехлетнего сына Ивана и девятилетнюю дочь Катю.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина (2015)»