Родина (2015)
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Родина (2015)

Родина (2015) (сериал, 2015) смотреть онлайн

9.12015, Родина (2015) 1 сезон
Драмы, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шесть лет назад попав в засаду и потеряв большую часть товарищей, Брагин попадает в плен. Его признают пропавшим без вести. Уезжая в последнюю командировку, Брагин оставил в Москве семью — жену Елену, трехлетнего сына Ивана и девятилетнюю дочь Катю.

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Рейтинг

6.4 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Родина (2015)»

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