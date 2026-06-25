2022, Рикошет. Сезон 2. Серия 6
Триллер, Детектив16+
Серия в подписке «PREMIER»
Рикошет (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
- 16+45 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 1
- 16+48 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 2
- 16+44 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 3
- 16+50 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 4
- 16+48 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 5
- 16+50 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 6
- 16+51 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 7
- 16+49 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 8
- 16+48 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 9
- 16+49 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 10
- 16+48 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 11
- 16+49 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 12
- 16+47 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 13
- 16+54 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 14
- 16+51 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 15
- 16+50 мин
Рикошет
Сезон 2 Серия 16
О сериале
20 лет назад его официально похоронили. «Воскреснуть» Дениса заставляет смерть родителей. Чтобы достойно их похоронить, «последний герой» лихих 90-х возвращается в родной Аннинск с новым именем, с новым лицом, с новыми документами. Он сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем. Он остается, чтобы защитить сестру Нику от угрожающей ей опасности. А заодно и разобраться с разгулявшейся преступностью.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Денис
Карышев
- ВКРежиссёр
Вячеслав
Кириллов
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- ЕМАктриса
Елена
Муравьева
- Актёр
Пётр
Рыков
- ВЗАктриса
Виктория
Заболотная
- Актёр
Данила
Якушев
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Григорий
Зельцер
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Константин
Адаев
- Актёр
Сергей
Шнырев
- ДКСценарист
Денис
Карышев
- АТСценарист
Александр
Турбин
- АГСценарист
Анна
Графкова
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- ОРПродюсер
Оксана
Ранкова
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ДКПродюсер
Денис
Карышев
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- АРХудожница
Ася
Райская
- ИММонтажёр
Ирина
Мичурина
- РРКомпозитор
Роман
Рупышев