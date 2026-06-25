Рикошет. Сезон 2. Серия 14
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Сериалы
Рикошет
2-й сезон
14-я серия
2022, Рикошет. Сезон 2. Серия 14
Триллер, Детектив16+
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Рикошет (сериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

20 лет назад его официально похоронили. «Воскреснуть» Дениса заставляет смерть родителей. Чтобы достойно их похоронить, «последний герой» лихих 90-х возвращается в родной Аннинск с новым именем, с новым лицом, с новыми документами. Он сразу оказывается в центре криминальных событий городка, погрязшего в преступности. Денис понимает, что ошибок прошлого уже не исправить, но в его силах попытаться изменить кое-что в настоящем. Он остается, чтобы защитить сестру Нику от угрожающей ей опасности. А заодно и разобраться с разгулявшейся преступностью.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рикошет»