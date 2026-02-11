В специализированный кинологический отряд СОБР приходит новый сотрудник Стас Дёмин — майор спецназа ГРУ с богатым опытом боевых действий в горячих точках Африки и Ближнего Востока. Там он встречает своего боевого товарища Макса Купцова, который знакомит его с напарником — самым главным сотрудником отряда — боевым псом по кличке Рэмбо (Рэм). Несмотря на отличную подготовку, Стасу приходится многому научиться на новом месте службы и вместе с четвероногим другом Рэмом пройти через самые опасные испытания. Его ждут задержания опасных террористов, спасение заложников, поимка опасных рецидивистов и ликвидация банд.

