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РэмбО
Актёры и съёмочная группа сериала «РэмбО»

Актёры и съёмочная группа сериала «РэмбО»

Режиссёры

Владимир Койфман

Владимир Койфман

Режиссёр
Анна Боровская

Анна Боровская

Режиссёр

Актёры

Антон Пампушный

Антон Пампушный

АктёрСтас Демин
Татьяна Яхина

Татьяна Яхина

АктрисаКсения Маркина
Олег Алмазов

Олег Алмазов

АктёрПодполковник Андреев
Филипп Азаров

Филипп Азаров

АктёрАндрей Липатов
Сергей Колос

Сергей Колос

АктёрГоша
Игорь Жижикин

Игорь Жижикин

АктёрПолковник Захаров
Сарвар Норматов

Сарвар Норматов

Актёрбандит
Роман Каун

Роман Каун

АктёрЕфимов, полицейский

Сценаристы

Анастасия Максимова

Анастасия Максимова

Сценарист
Алексей Титов

Алексей Титов

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Швейко

Екатерина Швейко

Продюсер
Владимир Тюлин

Владимир Тюлин

Продюсер
Анатолий Тупицын

Анатолий Тупицын

Продюсер
Илья Огнев

Илья Огнев

Продюсер
Алексей Анисимов

Алексей Анисимов

Продюсер
Алексей Титов

Алексей Титов

Продюсер
Евгений Парфенов

Евгений Парфенов

Продюсер

Художники

Андрей Соловьев

Андрей Соловьев

Художник
Евгения Лопатина

Евгения Лопатина

Художница

Композиторы

Илья Зудин

Илья Зудин

Композитор