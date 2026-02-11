9.22023, РэмбО. Сезон 1. Серия 2
Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
РэмбО (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
В специализированный кинологический отряд СОБР приходит новый сотрудник Стас Дёмин — майор спецназа ГРУ с богатым опытом боевых действий в горячих точках Африки и Ближнего Востока. Там он встречает своего боевого товарища Макса Купцова, который знакомит его с напарником — самым главным сотрудником отряда — боевым псом по кличке Рэмбо (Рэм). Несмотря на отличную подготовку, Стасу приходится многому научиться на новом месте службы и вместе с четвероногим другом Рэмом пройти через самые опасные испытания. Его ждут задержания опасных террористов, спасение заложников, поимка опасных рецидивистов и ликвидация банд.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- АБРежиссёр
Анна
Боровская
- Актёр
Антон
Пампушный
- Актриса
Татьяна
Яхина
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- СКАктёр
Сергей
Колос
- Актёр
Игорь
Жижикин
- СНАктёр
Сарвар
Норматов
- РКАктёр
Роман
Каун
- АМСценарист
Анастасия
Максимова
- АТСценарист
Алексей
Титов
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- ИОПродюсер
Илья
Огнев
- Продюсер
Алексей
Анисимов
- АТПродюсер
Алексей
Титов
- ЕППродюсер
Евгений
Парфенов
- АСХудожник
Андрей
Соловьев
- ЕЛХудожница
Евгения
Лопатина
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин