РэмбО. Сезон 1. Серия 2
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9.22023, РэмбО. Сезон 1. Серия 2
Боевик16+
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РэмбО (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В специализированный кинологический отряд СОБР приходит новый сотрудник Стас Дёмин — майор спецназа ГРУ с богатым опытом боевых действий в горячих точках Африки и Ближнего Востока. Там он встречает своего боевого товарища Макса Купцова, который знакомит его с напарником — самым главным сотрудником отряда — боевым псом по кличке Рэмбо (Рэм). Несмотря на отличную подготовку, Стасу приходится многому научиться на новом месте службы и вместе с четвероногим другом Рэмом пройти через самые опасные испытания. Его ждут задержания опасных террористов, спасение заложников, поимка опасных рецидивистов и ликвидация банд.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «РэмбО»