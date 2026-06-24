2024, Ректор. Сезон 1. Серия 3
Драма, Комедия16+
Эта серия пока недоступна
Ректор (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Лаврентий Семенович Тимошин, или попросту Лаврик, — молодой, перспективный, но очень тревожный кандидат наук, возглавляющий лабораторию биохимии серьезного НИУ и уже не первый год разрабатывающий лекарство от страха. Главным образом — от своего собственного. Лаврик боится всего — научных свершений, гнева матери, любви и реформ в НИУ. Последние не заставляют себя ждать. Ректор института Богомолов, который уже давно занимает эту должность, хочет уступить свой пост молодому поколению, и Лаврик — лучшая кандидатура. Только станет ли эта должность благом для Лаврика и позволит ли она все-таки завершить его исследование, особенно когда столь крутые изменения выходят далеко за пределы карьерного роста?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Владимир
Канухин
- Актриса
Елена
Морозова
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актриса
Виктория
Полторак
- НСАктёр
Никита
Санаев
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Ирина
Низина
- ИЛАктёр
Илья
Ловкий
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- СРАктриса
Светлана
Рубан
- ЛСАктриса
Людмила
Светлова
- ЯЯАктриса
Ярослава
Яновская
- АЧАктёр
Алексей
Чернышев
- ВКАктёр
Виктор
Кузин
- РМСценарист
Роман
Мельников
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- АПСценарист
Амет
Пики
- МРПродюсер
Максим
Рубанов
- ЖППродюсер
Жан
Просянов
- АППродюсер
Александр
Просянов
- ИТХудожник
Игорь
Топчанюк-Кокшаров
- ЮАХудожник
Юрий
Атаманцев
- АПМонтажёр
Антон
Павлючик
- КПОператор
Константин
Панасюк
- АБКомпозитор
Андрей
Батурин