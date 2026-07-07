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Ректор
Актёры и съёмочная группа сериала «Ректор»

Актёры и съёмочная группа сериала «Ректор»

Режиссёры

Роман Фокин

Роман Фокин

Режиссёр

Актёры

Владимир Канухин

Владимир Канухин

АктёрЛаврентий Тимошин
Елена Морозова

Елена Морозова

АктрисаРегина Порфирьевна Стальная
Михаил Горевой

Михаил Горевой

АктёрВячеслав Павлович Богомолов
Виктория Полторак

Виктория Полторак

АктрисаНина Вениаминовна, секретарь
Никита Санаев

Никита Санаев

АктёрДаниил Логинов
Даниил Спиваковский

Даниил Спиваковский

АктёрСледователь
Ирина Низина

Ирина Низина

АктрисаМама Лаврика
Илья Ловкий

Илья Ловкий

АктёрАспирант-инженер
Андрей Лавров

Андрей Лавров

АктёрЖора
Светлана Рубан

Светлана Рубан

АктрисаАудиторша
Людмила Светлова

Людмила Светлова

АктрисаАудиторша
Ярослава Яновская

Ярослава Яновская

АктрисаАудиторша
Алексей Чернышев

Алексей Чернышев

АктёрОхранник
Виктор Кузин

Виктор Кузин

АктёрОхранник

Сценаристы

Роман Мельников

Роман Мельников

Сценарист
Юлия Лемарк

Юлия Лемарк

Сценарист
Амет Пики

Амет Пики

Сценарист

Продюсеры

Максим Рубанов

Максим Рубанов

Продюсер
Жан Просянов

Жан Просянов

Продюсер
Александр Просянов

Александр Просянов

Продюсер

Художники

Игорь Топчанюк-Кокшаров

Игорь Топчанюк-Кокшаров

Художник
Юрий Атаманцев

Юрий Атаманцев

Художник

Монтажёры

Антон Павлючик

Антон Павлючик

Монтажёр

Операторы

Константин Панасюк

Константин Панасюк

Оператор

Композиторы

Андрей Батурин

Андрей Батурин

Композитор