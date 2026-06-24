WinkСериалыПять копеек1-й сезон4-я серия
2024, Пять копеек. Сезон 1. Серия 4
Приключения, Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Пять копеек (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Механик завода «АвтоВАЗ» спрятал несколько килограммов золота в одном из «Жигулей» самой первой партии. Спустя годы охоту за «копейкой» открывает его внучка Даша и еще четыре незнакомца, прознавших о кладе: спортивный комментатор и блогер Марина, местный бизнесмен, его племянник Юлик и вор-аферист Жора. Вместе с ними волей-неволей в поисках участвуют бывший парень Даши Петров, жених Марины — финский хоккеист Йохеннес и честный полицейский Роман.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Время35 мин / 00:35
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Назаров
- Актриса
Соня
Присс
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Алина
Алексеева
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актёр
Владимир
Капустин
- МБАктёр
Максим
Битюков
- Актёр
Кузьма
Сапрыкин
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АААктриса
Анастасия
Асипенко
- ЕКАктёр
Евгений
Кушпель
- СЛАктёр
Сергей
Лобынцев
- АКАктёр
Антон
Кротов
- ЮКАктриса
Юлия
Кубина
- СМПродюсер
Софья
Митрофанова
- РАПродюсер
Роман
Атанесян
- ИКПродюсер
Илья
Кривицкий
- МДПродюсер
Мария
Дубова
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- АТХудожник
Андрей
Таловиров
- АСХудожница
Анна
Смехова
- АПМонтажёр
Александр
Пак
- АЖОператор
Антон
Жабин
- АККомпозитор
Андрей
Климинов
- ИСКомпозитор
Иван
Севастьянов
- АСКомпозитор
Александр
Соколов