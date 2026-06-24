Пять копеек. Сезон 1. Серия 1
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2024, Пять копеек. Сезон 1. Серия 1
Приключения, Комедия18+
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Пять копеек (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

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1-й сезон

О сериале

Механик завода «АвтоВАЗ» спрятал несколько килограммов золота в одном из «Жигулей» самой первой партии. Спустя годы охоту за «копейкой» открывает его внучка Даша и еще четыре незнакомца, прознавших о кладе: спортивный комментатор и блогер Марина, местный бизнесмен, его племянник Юлик и вор-аферист Жора. Вместе с ними волей-неволей в поисках участвуют бывший парень Даши Петров, жених Марины — финский хоккеист Йохеннес и честный полицейский Роман.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять копеек»