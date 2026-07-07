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Пять копеек
Актёры и съёмочная группа сериала «Пять копеек»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пять копеек»

Режиссёры

Александр Назаров

Александр Назаров

Режиссёр

Актёры

Соня Присс

Соня Присс

АктрисаДаша
Никита Волков

Никита Волков

АктёрПетров
Роман Курцын

Роман Курцын

АктёрРоман
Алина Алексеева

Алина Алексеева

АктрисаМарина
Вольфганг Черни

Вольфганг Черни

Wolfgang Cerny
АктёрЙохеннес
Владимир Капустин

Владимир Капустин

АктёрЖора
Максим Битюков

Максим Битюков

АктёрАндрей
Кузьма Сапрыкин

Кузьма Сапрыкин

АктёрЮлик
Владимир Литышев

Владимир Литышев

Актёравтомеханик
Анастасия Асипенко

Анастасия Асипенко

Актрисабиблиотекарь
Евгений Кушпель

Евгений Кушпель

АктёрСергей Уфимцев
Сергей Лобынцев

Сергей Лобынцев

АктёрСоловьев, водитель эвакуатора
Антон Кротов

Антон Кротов

Актёрвор
Юлия Кубина

Юлия Кубина

АктрисаНадя Краснова, невеста

Продюсеры

Софья Митрофанова

Софья Митрофанова

Продюсер
Роман Атанесян

Роман Атанесян

Продюсер
Илья Кривицкий

Илья Кривицкий

Продюсер
Мария Дубова

Мария Дубова

Продюсер
Макар Кожухов

Макар Кожухов

Продюсер
Марина Катая

Марина Катая

Продюсер

Художники

Андрей Таловиров

Андрей Таловиров

Художник
Анна Смехова

Анна Смехова

Художница

Монтажёры

Александр Пак

Александр Пак

Монтажёр

Операторы

Антон Жабин

Антон Жабин

Оператор

Композиторы

Андрей Климинов

Андрей Климинов

Композитор
Иван Севастьянов

Иван Севастьянов

Композитор
Александр Соколов

Александр Соколов

Композитор