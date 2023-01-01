Пропавшая экспедиция. Серия 2
Wink
Детям
Пропавшая экспедиция
1-й сезон
2-я серия

Пропавшая экспедиция (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.31975, Пропавшая экспедиция. Серия 2
Драмы, Детективы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

1918 год. Из Петрограда в Сибирь отправляется первая в СССР экспедиция, разыскивающая золотые месторождения. Сначала в ее составе всего два человека, красный комиссар и профессор. Вскоре у них появляются спутники из местных жителей. Кто-то действительно хочет помочь, а кое-кто просто желает за чужой счет поживиться... Ради наживы злоумышленники не пожалеют никого!

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Приключения, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb