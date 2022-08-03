Пропавшая экспедиция (сериал, 1975) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.31975, Пропавшая экспедиция. Серия 1
Драма, Приключения0+
1918 год. Из Петрограда в Сибирь отправляется первая в СССР экспедиция, разыскивающая золотые месторождения. Сначала в ее составе всего два человека, красный комиссар и профессор. Вскоре у них появляются спутники из местных жителей. Кто-то действительно хочет помочь, а кое-кто просто желает за чужой счет поживиться... Ради наживы злоумышленники не пожалеют никого!
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Драма, Детектив
КачествоSD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ВДРежиссёр
Вениамин
Дорман
- Актёр
Николай
Гринько
- ВКАктёр
Вахтанг
Кикабидзе
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Александр
Кайдановский
- БСАктёр
Борис
Сморчков
- НОАктёр
Николай
Олялин
- Актёр
Виктор
Сергачев
- СШАктёр
Сергей
Шевкуненко
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ИКСценарист
Исай
Кузнецов
- АЗСценарист
Авенир
Зак
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев