Пропавшая экспедиция. Серия 1
Wink
Сериалы
Пропавшая экспедиция
1-й сезон
1-я серия

Пропавшая экспедиция (сериал, 1975) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.31975, Пропавшая экспедиция. Серия 1
Драма, Приключения0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1918 год. Из Петрограда в Сибирь отправляется первая в СССР экспедиция, разыскивающая золотые месторождения. Сначала в ее составе всего два человека, красный комиссар и профессор. Вскоре у них появляются спутники из местных жителей. Кто-то действительно хочет помочь, а кое-кто просто желает за чужой счет поживиться... Ради наживы злоумышленники не пожалеют никого!

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb