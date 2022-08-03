Пропавшая экспедиция (сериал, 1975) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

1918 год. Из Петрограда в Сибирь отправляется первая в СССР экспедиция, разыскивающая золотые месторождения. Сначала в ее составе всего два человека, красный комиссар и профессор. Вскоре у них появляются спутники из местных жителей. Кто-то действительно хочет помочь, а кое-кто просто желает за чужой счет поживиться... Ради наживы злоумышленники не пожалеют никого!

