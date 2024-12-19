Про Веру. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Про Веру
1-й сезон
8-я серия
8.72017, Про Веру. Сезон 1. Серия 8
Драма18+
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Про Веру (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Одинокая девушка Вера живёт учёбой и заботой о шестнадцатилетнем брате. Трудному подростку Вера старается заменить и мать, и отца, которых нет уже несколько лет. Как подарок судьбы в её жизнь врывается взрослый мужчина, успешный бизнесмен-строитель. Страсть и высокий романтический полёт оборачиваются для Веры трагедией: бизнесмен Максим проворачивает вокруг девушки масштабную финансовую аферу, после чего она становится главным фигурантом уголовного дела.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Про Веру»