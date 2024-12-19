Одинокая девушка Вера живёт учёбой и заботой о шестнадцатилетнем брате. Трудному подростку Вера старается заменить и мать, и отца, которых нет уже несколько лет. Как подарок судьбы в её жизнь врывается взрослый мужчина, успешный бизнесмен-строитель. Страсть и высокий романтический полёт оборачиваются для Веры трагедией: бизнесмен Максим проворачивает вокруг девушки масштабную финансовую аферу, после чего она становится главным фигурантом уголовного дела.

