Приключения Незнайки и его друзей (мультсериал, 1971) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Приключения Незнайки и его друзей. Как Знайка придумал воздушный шар
Приключения Незнайки и его друзей
1-й сезон
3-я серия

1971, Приключения Незнайки и его друзей. Как Знайка придумал воздушный шар
Мультсериалы, Советские мультфильмы

О сериале

Добро пожаловать в волшебный Цветочный город! Здесь живут забавные человечки-коротышки: доктор Пилюлькин, охотник Пулька, художник Тюбик, ученый Знайка и непосредственный малыш Незнайка. Всe это — знаменитые герои книги Николая Носова, на которой и основан увлекательный мультсериал.

СССР
Советские мультфильмы, Мультсериалы
SD
18 мин / 00:18

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

