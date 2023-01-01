Биография

Юрий Трофимов — режиссер мультипликационных фильмов, художник-постановщик. Родился 3 июня 1940 года. Фильмография насчитывает 27 мультфильмов. Среди его работ такие серии мультфильмов, как «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки», «Черная курица», «Девочка и Дракон», и многие другие. В 1965 году стал выпускником Строгановского художественного училища по специальности художник-архитектор. После окончания вуза работал в Госстандарте. В 1968 году устроился на киностудию «Союзмультфильм». Первым мультипликационным фильмом Юрия Трофимова, в котором он участвовал как художник, стала сказка «Солнечное зернышко» 1969 года. Спустя год он работал над мультфильмом «Я нарисую солнце». Затем участвовал в создании сериала «Приключения Незнайки и его друзей». Еще одним многосерийным проектом стала экранизация сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». В 1975 году на экраны вышел мультфильм «Черная курица». Затем мультипликатор выпустил серию работ по мотивам сказок британского писателя Д. Биссета: «Девочка и Дракон», «Забытый день рождения», «Малиновое варенье», «Урок музыки» и другие.