Приключения Незнайки и его друзей
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Приключения Незнайки и его друзей

Приключения Незнайки и его друзей (мультсериал, 1971) смотреть онлайн

7.51971, Приключения Незнайки и его друзей 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Добро пожаловать в волшебный Цветочный город! Здесь живут забавные человечки-коротышки: доктор Пилюлькин, охотник Пулька, художник Тюбик, ученый Знайка и непосредственный малыш Незнайка. Всe это — знаменитые герои книги Николая Носова, на которой и основан увлекательный мультсериал.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Незнайки и его друзей»

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