Приключения Незнайки и его друзей (мультсериал, 1971) сезон 1 смотреть онлайн

Добро пожаловать в волшебный Цветочный город! Здесь живут забавные человечки-коротышки: доктор Пилюлькин, охотник Пулька, художник Тюбик, ученый Знайка и непосредственный малыш Незнайка. Всe это — знаменитые герои книги Николая Носова, на которой и основан увлекательный мультсериал.

