Преступление (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Преступление. Сезон 1. Серия 8
Преступление
1-й сезон
8-я серия
9.02016, Преступление. Сезон 1. Серия 8
Драма, Криминал18+

О сериале

Следователь из приморского городка на Западе России, Александра Москвина получает повышение и готовится к отъезду в Москву. Но последний день на старом месте меняет ее планы. Убита юная студентка педагогического колледжа, и это дело окажется едва ли не самым запутанным в карьере Москвиной.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

