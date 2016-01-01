Преступление. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Преступление
1-й сезон
15-я серия
9.02016, Преступление. Сезон 1. Серия 15
Драмы, Криминал18+

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Преступление (сериал, 2016) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

Следователь из приморского городка на Западе России, Александра Москвина получает повышение и готовится к отъезду в Москву. Но последний день на старом месте меняет ее планы. Убита юная студентка педагогического колледжа, и это дело окажется едва ли не самым запутанным в карьере Москвиной.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Преступление»

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