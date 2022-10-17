Право на свободу. Сезон 1. Серия 5
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Право на свободу
1-й сезон
5-я серия
8.12022, Право на свободу. Сезон 1. Серия 5
Детектив, Драма18+

Право на свободу (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детектив с Кириллом Кяро и Ильей Малаковым о современном рабстве. Программисту Антону приходится прервать свою командировку после новости о том, что пропала его мама. Женщина уехала, никого не предупредив, а единственная зацепка ведет куда-то в Краснодар. На местном автовокзале Антон и его девушка Саша видят бабушку, просящую деньги на билет до дома. Попытавшись ей помочь, они нарываются на цыганскую мафию, под контролем которой находится целая группа нищих. Антон подозревает, что исчезновение его матери как-то связано с ними. Но это всего лишь часть преступного мира, с которым главным героям придется столкнуться. Смотрите сериал «Право на свободу» 2022 онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Право на свободу»