Право на свободу (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Детектив с Кириллом Кяро и Ильей Малаковым о современном рабстве. Программисту Антону приходится прервать свою командировку после новости о том, что пропала его мама. Женщина уехала, никого не предупредив, а единственная зацепка ведет куда-то в Краснодар. На местном автовокзале Антон и его девушка Саша видят бабушку, просящую деньги на билет до дома. Попытавшись ей помочь, они нарываются на цыганскую мафию, под контролем которой находится целая группа нищих. Антон подозревает, что исчезновение его матери как-то связано с ними. Но это всего лишь часть преступного мира, с которым главным героям придется столкнуться. Смотрите сериал «Право на свободу» 2022 онлайн на Wink.



Сериал Право на свободу 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.