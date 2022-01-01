Право на свободу (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Детектив с Кириллом Кяро и Ильей Малаковым о современном рабстве. Программисту Антону приходится прервать свою командировку после новости о том, что пропала его мама. Женщина уехала, никого не предупредив, а единственная зацепка ведет куда-то в Краснодар. На местном автовокзале Антон и его девушка Саша видят бабушку, просящую деньги на билет до дома. Попытавшись ей помочь, они нарываются на цыганскую мафию, под контролем которой находится целая группа нищих. Антон подозревает, что исчезновение его матери как-то связано с ними. Но это всего лишь часть преступного мира, с которым главным героям придется столкнуться. Смотрите сериал «Право на свободу» 2022 онлайн на Wink.
- АДРежиссёр
Артём
Дубра
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Игорь
Скляр
- ВФАктриса
Варвара
Феофанова
- ВКАктриса
Валерия
Куликова
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- Актриса
Анна
Каменкова
- Актёр
Алексей
Розин
- ЭМАктриса
Элеонора
Мировская
- АКАктёр
Александр
Киселёв
- АТСценарист
Андрей
Таратухин
- ЮКСценарист
Юлия
Крутова
- ВФСценарист
Варвара
Феофанова
- АДСценарист
Артём
Дубра
- АФПродюсер
Андрей
Феофанов
- АСПродюсер
Александр
Сотников
- АКПродюсер
Александрина
Каменева
- АСПродюсер
Александра
Сапачева
- ЕМХудожница
Елизавета
Москвина
- АКХудожница
Анастасия
Куропаткина
- АСМонтажёр
Александр
Сукачев
- ЛСОператор
Лотос
Суни Парк
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин