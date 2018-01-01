Биография

Элеонора Мировская — российская актриса. Родилась 8 января 1947 года. В 1971 году Элеонора окончила Свердловское театральное училище (ныне — ЕГТИ), обучаясь на курсе Полежаева, факультет актерского мастерства. В 1970-х годах она работала актрисой в Новосибирском областном театре драмы. С 1977 года является актрисой театра «Старый Дом», но в кино пришла только в 2013 году. За годы своей карьеры она проявила себя как талантливая актриса, успешно играя в жанрах комедии, мелодрамы и детектива. На театральной сцене Элеонора воплотила множество ярких, глубоких и драматичных образов, запечатлевшихся в памяти зрителей. Среди работ Элеоноры Мировской — роли в сериале «Как друзья Захара женили» (2023), «Право на свободу» (2022), мини-сериалах «Чужая жизнь» (2019) и «Чужой ребенок» (2019). Она также сыграла в фильмах «Укрощение свекрови» (2019) и «Дорогая» (2013).