Александр Киселёв

Биография

Александр Киселев — российский актер. Родился в Черновицкой области, Украина, 19 июня 1993 года. Александр начал свою карьеру в кино в 2013 году и с тех пор успел поучаствовать в нескольких проектах, зарекомендовав себя в жанрах комедии, детектива и короткометражных фильмов. Благодаря своему таланту и харизме, он стал узнаваемым на экране, принимая участие в различных успешных кинопроектах. Его работы включают такие сериалы, как «Как друзья Захара женили» (2023), «Право на свободу» (2022) и «Конец света» (2022). Он также сыграл в фильме «Семейный бюджет» (2021) и комедии «Горько!» (2013), которая стала его дебютом в кино.