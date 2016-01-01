Право на ошибку. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Право на ошибку
1-й сезон
2-я серия

Право на ошибку (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.22016, Право на ошибку. Сезон 1. Серия 2
Драма12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хирург Морозов работает в московской клинике. По просьбе матери он едет в родной город и вынужден устроить её на операцию в местной больнице. Узнав о халатности главврача, Морозов вступает в борьбу.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг