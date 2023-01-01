Право на ошибку
Wink
Сериалы
Право на ошибку

Право на ошибку (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Право на ошибку 1 сезон
Драма12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хирург Морозов работает в московской клинике. По просьбе матери он едет в родной город и вынужден устроить её на операцию в местной больнице. Узнав о халатности главврача, Морозов вступает в борьбу.

Все сезоны сериала Право на ошибку смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг