WinkСериалыПраво на ошибку1-й сезон
Право на ошибку (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Право на ошибку. Сезон 1 4 серии
Драма12+
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О сериале
Хирург Морозов работает в московской клинике. По просьбе матери он едет в родной город и вынужден устроить её на операцию в местной больнице. Узнав о халатности главврача, Морозов вступает в борьбу.
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Рейтинг
- НШРежиссёр
Николай
Шмидт
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Анна
Якунина
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- МЗАктриса
Марина
Зудина
- Актриса
Эра
Зиганшина
- НМАктёр
Николай
Мачульский
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актриса
Дарья
Мороз
- ТДХудожница
Татьяна
Девирц
- АБМонтажёр
Алексей
Бобров
- РАКомпозитор
Рэтна
Ассан
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов