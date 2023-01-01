Право на ошибку. Сезон 1
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Право на ошибку
1-й сезон

Право на ошибку (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Право на ошибку. Сезон 1 4 серии
Драма12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хирург Морозов работает в московской клинике. По просьбе матери он едет в родной город и вынужден устроить её на операцию в местной больнице. Узнав о халатности главврача, Морозов вступает в борьбу.

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Страна
Россия
Жанр
Драма

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