Право на ошибку (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Хирург Морозов работает в московской клинике. По просьбе матери он едет в родной город и вынужден устроить её на операцию в местной больнице. Узнав о халатности главврача, Морозов вступает в борьбу.



Сериал Право на ошибку 1 сезон смотреть онлайн в хорошем кач�естве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.