Последний кордон. Продолжение (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
8.92011, Последний кордон. Продолжение. Серия 5
Мелодрама, Приключения16+
О сериале
В роскошных лесах Ясногородки всё-также неспокойно. Браконьеры продолжают бесчинствовать: доходит даже до поджога леса. А в жизнях главных героев бушуют новые страсти: любовь, ревность.
Виктору и Ирине придется пережить немало испытаний, когда в их отношения вмешается журналистка Яна, жаждущая разлучить влюбленных. Однако, их любовь сможет преодолеть все возникшие трудности и Ирина первый раз признается в своих настоящих чувствах своему супругу.
Сериал Последний кордон 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия, Украина
ЖанрПриключения, Мелодрама
КачествоSD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- Актёр
Сергей
Паршин
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актриса
Елена
Аросьева
- ИСАктриса
Инара
Слуцка
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- АШАктёр
Алексей
Шутов
- Актёр
Александр
Ратников
- НКАктёр
Николай
Коробов
- ТПАктриса
Татьяна
Пискарева
- АКСценарист
Александр
Копейкин
- ОСПродюсер
Олег
Степаненко
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- АКОператор
Александр
Кальницкий
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский