Последний кордон. Продолжение (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

В роскошных лесах Ясногородки всё-также неспокойно. Браконьеры продолжают бесчинствовать: доходит даже до поджога леса. А в жизнях главных героев бушуют новые страсти: любовь, ревность.



Виктору и Ирине придется пережить немало испытаний, когда в их отношения вмешается журналистка Яна, жаждущая разлучить влюбленных. Однако, их любовь сможет преодолеть все возникшие трудности и Ирина первый раз признается в своих настоящих чувствах своему супругу.



Сериал Последний кордон 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.