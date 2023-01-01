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Последний кордон. Продолжение
Актёры и съёмочная группа сериала «Последний кордон. Продолжение»

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний кордон. Продолжение»

Режиссёры

Александр Копейкин

Александр Копейкин

Режиссёр

Актёры

Сергей Паршин

Сергей Паршин

АктёрКульбаба Александр Ильич
Владимир Стержаков

Владимир Стержаков

АктёрВладимир Брызгалов
Елена Аросьева

Елена Аросьева

АктрисаИрина
Инара Слуцка

Инара Слуцка

АктрисаИнара Баушкениекс
Арнис Лицитис

Арнис Лицитис

АктёрФредис Баушкениекс
Полина Максимова

Полина Максимова

АктрисаЛеночка
Алексей Шутов

Алексей Шутов

АктёрВешняков Николай
Александр Ратников

Александр Ратников

АктёрВиктор Мураткин
Николай Коробов

Николай Коробов

АктёрЕгор
Татьяна Пискарева

Татьяна Пискарева

АктрисаВалентина Ивановна

Сценаристы

Александр Копейкин

Александр Копейкин

Сценарист

Продюсеры

Олег Степаненк�о

Олег Степаненко

Продюсер
Виталий Сиренко

Виталий Сиренко

Продюсер

Операторы

Александр Кальницкий

Александр Кальницкий

Оператор

Композиторы

Александр Сошальский

Александр Сошальский

Композитор