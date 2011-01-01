Последний кордон. Продолжение (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Последний кордон. Продолжение. Серия 1
Последний кордон. Продолжение
1-й сезон
1-я серия

Мелодрама, Приключения16+

В роскошных лесах Ясногородки всё-также неспокойно. Браконьеры продолжают бесчинствовать: доходит даже до поджога леса. А в жизнях главных героев бушуют новые страсти: любовь, ревность.

Виктору и Ирине придется пережить немало испытаний, когда в их отношения вмешается журналистка Яна, жаждущая разлучить влюбленных. Однако, их любовь сможет преодолеть все возникшие трудности и Ирина первый раз признается в своих настоящих чувствах своему супругу.

Страна
Россия, Украина
Жанр
Приключения, Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

