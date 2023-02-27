Wink
Сериалы
Последний кордон. Продолжение
1-й сезон

Последний кордон. Продолжение (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

9.02011, Последний кордон. Продолжение. Сезон 1 12 серий
Мелодрама, Приключения16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В роскошных лесах Ясногородки всё-также неспокойно. Браконьеры продолжают бесчинствовать: доходит даже до поджога леса. А в жизнях главных героев бушуют новые страсти: любовь, ревность.

Виктору и Ирине придется пережить немало испытаний, когда в их отношения вмешается журналистка Яна, жаждущая разлучить влюбленных. Однако, их любовь сможет преодолеть все возникшие трудности и Ирина первый раз признается в своих настоящих чувствах своему супругу.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Мелодрама

Рейтинг

6.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний кордон. Продолжение»