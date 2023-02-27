Последний кордон. Продолжение (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн
9.02011, Последний кордон. Продолжение. Сезон 1 12 серий
Мелодрама, Приключения16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В роскошных лесах Ясногородки всё-также неспокойно. Браконьеры продолжают бесчинствовать: доходит даже до поджога леса. А в жизнях главных героев бушуют новые страсти: любовь, ревность.
Виктору и Ирине придется пережить немало испытаний, когда в их отношения вмешается журналистка Яна, жаждущая разлучить влюбленных. Однако, их любовь сможет преодолеть все возникшие трудности и Ирина первый раз признается в своих настоящих чувствах своему супругу.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Мелодрама
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Александр
Копейкин
- Актёр
Сергей
Паршин
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актриса
Елена
Аросьева
- ИСАктриса
Инара
Слуцка
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- АШАктёр
Алексей
Шутов
- Актёр
Александр
Ратников
- НКАктёр
Николай
Коробов
- ТПАктриса
Татьяна
Пискарева
- АКСценарист
Александр
Копейкин
- ОСПродюсер
Олег
Степаненко
- ВСПродюсер
Виталий
Сиренко
- АКОператор
Александр
Кальницкий
- АСКомпозитор
Александр
Сошальский