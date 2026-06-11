Последний из стаи (сериал, 2023) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 2
- 16+52 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 3
- 16+51 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 4
- 16+48 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 5
- 16+50 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 6
- 16+51 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 7
- 16+51 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 8
- 16+52 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 9
- 16+49 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 10
- 16+51 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 11
- 16+51 мин
Последний из стаи
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Майор Панфилов и система, которой он служит — понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на чёрное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнётся никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него — это стая, а стаи он ещё с юности ненавидит.
Новое расследование ведёт Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придётся: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также всё то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Гиргель
- Актёр
Иван
Оганесян
- СААктриса
Светлана
Антонова
- ЕНАктриса
Елизавета
Нилова
- Актёр
Сергей
Комаров
- НПАктёр
Никита
Плащевский
- Актёр
Дмитрий
Сутырин
- ВМАктриса
Валерия
Моисеева
- МТАктриса
Мария
Тухарь
- АГАктёр
Анатолий
Голуб
- АЛАктёр
Андрей
Лукьянов
- МБАктёр
Максим
Брагинец
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- ДПАктёр
Дмитрий
Пустильник
- ВАСценарист
Владимир
Аркуша
- СССценарист
Сергей
Степанов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ВОПродюсер
Вадим
Островский
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ВШПродюсер
Владимир
Шапошников
- Продюсер
Андрей
Терешок
- АБПродюсер
Андрей
Бегунов
- НГХудожница
Наталья
Гурьянова
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ДСОператор
Денис
Саидов
- ПТКомпозитор
Полина
Тиунель